رويترز : شرطة سريلانكا تحتجز مواطنا سوريا حول الهجمات الأخيرة

ذكرت وكالة رويترز أن شرطة سريلانكا تحتجز مواطنا سوريا حول الهجمات الأخيرة.

ارتفع عدد ضحايا سلسلة التفجيرات، التي ضربت سريلانكا أمس الأول /الأحد/، إلى 310 قتلى.



وقال المتحدث باسم الشرطة في سريلانكا روان جوناسيكيرا - في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) الفضائية - "إن نحو 500 شخص أصيبوا في التفجيرات الدامية، موضحا أنه تم توقيف 40 شخصا على خلفية الاعتداءات التي اتهمت فيها الحكومة جماعة غير معروفة، هي جماعة التوحيد الوطنية".



وفي سياق متصل، تم تنكيس الأعلام الوطنية، ووقف المواطنون 3 دقائق صمت في جميع أنحاء البلاد عند الساعة 8.30 صباحا بالتوقيت المحلي، وهو الوقت الذي وقع فيه التفجير الأول.



وكانت الحكومة السريلانكية قد أعلنت أن التفجيرات التي استهدفت عدة كنائس وفنادق وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات، تم تنفيذها بمساعدة شبكة دولية.