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رئيس سلطة الطيران: مصر أرسلت لجانا للتفتيش على مطارات أمريكا وموسكو ولندن

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 11:48 ص
رئيس سلطة الطيران: مصر أرسلت لجانا للتفتيش على مطارات أمريكا وموسكو ولندن جانب من مؤتمر افتتاح عدد من المشروعات بالمطار
كتب أحمد مصطفى
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قال الطيار سامح الحفنى، رئيس سلطة الطيران المدنى، إن السلطة أرسلت 3 لجان للتفتيش علي مطارات بأمريكا وموسكو، مشيرا إلى أن الوفود قدمت ملاحظاتها لسلطات الطيران المدنى هناك، وذلك إعمالا بمبدأ المعاملة بالمثل.

وأضاف رئيس سلطة الطيران المدنى خلال وقائع المؤتمر الصحفى لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية بمطار القاهرة، إنه تم اتباع عددا من الإجراءات لتسيير الرحلات إلى السودان، تزامنا مع الأزمة الموجودة هناك، منها التأكد من توافر إجراءات السلامة والأمان هناك قبل استئناف خط "القاهرة الخطوط"، وذلك بالتعاون مع القنصلية المصرية فى السودان.

 وأشار الحفنى، إلى أن المطارات المصرية خضعت للعديد من التفتيشات الخارجية إبراز من سلطات الطيران فى إنجلترا وأمريكا وروسيا، وأن عناصر الأمن خضعت لامتحانات غير معلومة، ونجحت فيها المطارات المصرية.

 


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