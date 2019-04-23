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رئيس جيبوتى يصل القاهرة للمشاركة فى قمة الرؤساء الأفارقة

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 11:13 ص
رئيس جيبوتى يصل القاهرة للمشاركة فى قمة الرؤساء الأفارقة الرئيس السيسى ونظيره الجيبوتى - ارشيفية
كتب أحمد مصطفى
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استقبل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتى، فى زيارة للقاهرة، للمشاركة فى قمة مع الرئيس السيسى وعدد من الرؤساء الأفارقة.

كان السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن اليوم الثلاثاء، تستضيف القاهرة اجتماعين على مستوى القمة للتباحث حول الشأنين السودانى والليبى.

ومن المقرر، أن يستضيف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي قمة تشاورية للشركاء الإقليميين للسودان بمشاركة الرئيس إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد، والرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي، والرئيس بول كاجامي رئيسجمهورية رواندا، والرئيس ساسو نيجسو رئيس جمهورية الكونجو، والرئيس عبد الله فرماجو رئيس جمهورية الصومال، والرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، فضلاً عن موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وكذلك دميكي ماكونين نائبرئيس الوزراء الاثيوبي، وتوت جالواك مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية.

ويحضر مبعوثون عن رؤساء كل من أوغندا سام كوتيسا وزير الخارجية، وكينيا مونيكا جوما وزيرة الخارجية، ونيجيريا مصطفى لوال سليمان وكيل وزارة الخارجية.

وتستهدف القمة مناقشة تطورات الأوضاع في السودان وتعزيز العمل المشترك والتباحث حول أنسب السُبل للتعامل مع المستجدات الراهنة على الساحة السودانية، وكيفية المساهمة فى دعم الاستقرار والسلام هناك.

 

 

 


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