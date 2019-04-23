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رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بعيد تحرير سيناء

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 10:42 ص
رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بعيد تحرير سيناء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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بعث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للفريق أول محمد أحمد زكى محمد، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء.
 

جاء في نص البرقية: "السيد الفريق أول محمد أحمد زكي محمد، وزير الدفاع والإنتاج الحربى.. بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء الغالية، يسرّني أن أبعث إلى سيادتكم، وإلى جميع أبناء قواتنا المسلحة البواسل، من ضباط وضباط صف وجنود، أخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات، داعيا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة التاريخية على شعب مصر الوفيّ بالمزيد من التقدم والرخاء والأمن والأمان؛ من أجل مواصلة مسيرة التنمية الشاملة فى مختلف ربوع الوطن".


 

 


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