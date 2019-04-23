رئيس الوزراء يشدد على ضرورة انتهاء تدريب العاملين بالتأمين الصحى ببورسعيد

كتبت هند مختار – تصوير – سليمان العطيفى

رئيس الحكومة: "أتابع بصورة شبه يومية موقف المنظومة بالمحافظة سواء على مستوى البنية التحتية أو الميكنة، أو فيما يخص تدريب العاملين بالمشروع وتجهيز المستشفيات"

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، مع مسئولى هيئات التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، وذلك بمقر مجمع الهيئات بالمحافظة، التى تعتبر أول محافظة سيُطبق بها المنظومة الجديدة للتأمين الصحى، بحضور وزراء: الإنتاج الحربى، والصحة، والمالية، والتنمية المحلية،، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسئولى عددٍ من الجهات المعنية.

فى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع الذى يُعقد فى المقر الجديد للهيئات الخاصة بالتأمين الصحى الشامل ببورسعيد مُهم للغاية؛ إذ أنه يأتى للتأكد من انتهاء كافة إجراءات المنظومة بالكامل، والتيقن من أن كل شيء جاهز ويسير وفق التوقيتات الزمنية المقررة.

وأضاف الدكتور مدبولى: "أتابع بصورة شبه يومية موقف المنظومة بمحافظة بورسعيد، سواء على مستوى البنية التحتية، أو الميكنة، أو فيما يخص تدريب العاملين بالمشروع، وتجهيز المستشفيات"، لافتًا إلى أن هناك هدفًا آخر لهذه الزيارة يتمثل فى تسليط الضوء على المشروع الذى سيبدأ تنفيذه قريبًا، مؤكدا أنه سيتم البدء قريبًا فى حملة توعية عن منظومة التأمين الصحى الشامل التى ستبدأ فى محافظة بورسعيد، وكلّف رئيس الوزراء وزير الاتصالات بأن يتم إرسال نصية على الهواتف المحمولة لجميع المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى ببورسعيد كإحدى آليات التوعية بهذه المنظومة الجديدة.

وأكد مدبولى، على أن الدولة تسعى إلى تطبيق نظام صحى تكافلى يضمن تقديم الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها بجودة فائقة، وذلك وفقًا لمعايير قومية لجميع المواطنين على السواء، من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل، التى ستعمل وفق قانون موحد يُنظم جميع أعمال التأمين الصحى الشامل، وبحيث تسمح المنظومة فى الوقت نفسه بفصل تمويل الخدمة عن تقديمها سواء من خلال القطاع العام أو الخاص.

من جانبها، قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة: " نحن هنا فى المبنى الذى سيتم من خلاله إدارة منظومة التأمين الصحى فى محافظات القناة"، موضحة أنه تم الانتهاء من استلام وتأثيث 26 وحدة صحية، ويتم تدريب العاملين حاليًا، فيما تتراوح نسبة تنفيذ الوحدات المتبقية ما بين 92 و98%، وسيتم العمل من خلال المنظومة فى 35 وحدة صحية، وفيما يتعلق بالمستشفيات، عرضت وزيرة الصحة موقف التنفيذ بها، حيث من المقرر أن يتم استلام المستشفيات تباعًا، بإجمالى 10 مستشفيات.

وقالت وزيرة الصحة، إن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد يعتمد على إنشاء مبنى إدارى جديد لهيئة التأمين الصحى الشامل، وتطوير وإنشاء 10 مستشفيات، وتطوير وإنشاء 30 مركز رعاية أساسية ووحدة رعاية طب أسرة، وإنشاء المنظومة الإلكترونية بجميع الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات، وربطها بالمبنى الرئيسى، وكذا توفير الكوادر الطبية والإدارية اللازمة لتشغيل المنظومة.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، أنه تم الإعلان عن القوى البشرية المطلوبة، كما تم إعداد الاختبارات، ونحن حاليًا فى مرحلة التعاقد، مضيفة فى السياق نفسه أنه تم التعاقد مع شركات نظافة وصيانة وأمن وتغذية، للمستشفيات، والوحدات المشتركة بالمنظومة، لافتة إلى وجود زى رسمى مُوحد، كما تم التنسيق مع عددٍ من البنوك؛ للمساهمة فى تأثيث بعض المستشفيات.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه سيتم إدارة المنظومة الصحية فى النظام الجديد، من خلال ثلاث هيئات: الأولى وهى الهيئة العامة للرعاية الصحية، التى تتبع وزيرة الصحة والسكان مباشرة، وهى الجهة التى تقوم بتقديم الخدمة الطبية بجودة عالية ومعايير طبية موحدة من خلال تجمع المستشفيات (مستشفيات وزارة الصحة - القطاع العلاجى - المؤسسة العلاجية - المستشفيات التعليمية) تحت مظلة واحدة؛ والثانية وهى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتتبع رئيس الجمهورية، وتكون مهمتها وضع معايير التقييم والجودة ومتابعة الأداء، وكذا مراقبة واعتماد تطبيق المعايير على المنشآت الصحية، هذا إلى جانب العمل على تقييم واعتماد مقدمى الخدمات الطبية؛ والثالثة وهى الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والتى تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون مهمتها تجميع الاشتراكات وتوقيع التعاقدات مع أماكن تقديم الخدمة الطبية، وكذا تمويل وشراء الخدمة من الأماكن غير التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأضافت زايد: "تم الانتهاء من اعتماد الهياكل التنظيمية للهيئات، وتم حصر عدد العاملين فى قطاع الصحة ببورسعيد، وسيتم التسكين للعاملين فى الهيئات، ومعظمهم من العاملين بالقطاع الصحى فى المحافظة".

وعقب رئيس الوزراء بالتأكيد على ضرورة الانتهاء سريعًا من تدريب العاملين الذين سيتم تسكينهم بالهياكل التنظيمية للهيئات التى ستعمل بهذه المنظومة، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة المالية بشأن بدء حملة التوعية بمنظومة التأمين الصحى فى بورسعيد.

كما أوضحت الوزيرة أنه تم الانتهاء من معايير اعتماد الجودة والسلامة للمنشآت الصحية المشاركة بالمنظومة، ويتم حاليًا تدريب العاملين عليها؛ تمهيدًا لاعتماد المستشفيات والوحدات الصحية المشاركة فى المنظومة.

وكلّف رئيس الوزراء بسرعة العمل على إنهاء المستشفيات والوحدات الخاصة بمنظومة التأمين الصحى فى صعيد مصر، وبمحافظة الأقصر التى ستدخل بالمنظومة لاحقا، خاصة أن بها بنية أساسية يمكن البناء عليها.

من جانبها أشارت وزيرة الصحة إلى أنه سيتم، خلال الأسبوع المقبل، عرض خطة المحافظات التالية لبورسعيد، التى سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحى بها وهى : (الاسماعيلية، والسويس، والأقصر).

وخلال اجتماعه أيضًا بمسئولى الهيئات الخاصة بالتأمين الصحى، استعرض رئيس الوزراء موقف أعمال ميكنة المنظومة الإلكترونية بجميع المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية المشتركة بمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وفى ختام الاجتماع، شدّد الدكتور مصطفى مدبولى على رؤساء الهيئات التى ستطبق المنظومة ضرورة الاستعداد الكامل، مع أهمية تدريب العاملين فى المنظومة.