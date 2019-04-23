رئيس أوكرانيا الخاسر فى الانتخابات الرئاسية يعلن عزمه العودة إلى الرئاسة فى 2024

كييف أ ش أ

أعلن الرئيس الأوكرانى الحالى بيترو بوروشينكو، الذى خسر فى الانتخابات الرئاسية أمام الممثل الكوميدي، فلاديمير زيلينسكي، عزمه العودة إلى الرئاسة فى 2024.

وقال بوروشينكو - فى كلمة ألقاها اليوم الاثنين، أمام حشد من أنصاره فى العاصمة كييف قرب مقر إدارة الرئيس، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية - : "إننا نتوجه سويا إلى الفوز فى الانتخابات البرلمانية، وسنعود إلى شارع بانكوفايا (الذى يقع فيه مقر إدارة الرئيس الأوكراني) بعد السباق الرئاسى المقبل".

وشكر بوروشينكو كل من دعمه خلال الانتخابات الماضية "ومن هو مستعد للنضال من أجل أوكرانيا أوروبية"، فيما تعهد بأنه سيفعل مع فريقه كل ما يلزم لضمان وحدة الشعب الأوكراني.

واعتبر بوروشينكو أن لا قوة ستستطيع التغلب عليه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة التى ستجرى عام 2024، مضيفا: "نبدأ تحضيراتنا للانتخابات المقبلة الآن..إن انتصاراتنا الأكبر لا تزال فى الأمام".

وشهدت أوكرانيا أمس الأحد الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التى جرت على خلفية استمرار التوتر فى علاقات البلاد مع روسيا منذ انطلاق الأزمة الأوكرانية عام 2014 والتى تتواصل بالدرجة الأولى فى منطقة دونباس الشرقية.

وأظهرت نتائج الاقتراع، بعد فرز 98 بالمائة من الأصوات، تقدما كبيرا لزيلينسكي، الذى لم يشارك سابقا فى الحياة السياسية الأوكرانية، على بوروشينكو، حيث حصل الممثل الكوميدى على 73.33 بالمائة مقابل 24.46 لدى منافسه، وفى كلمة ألقاها مساء الأحد، اعترف بوروشينكو بهزيمته لكنه تعهد بعدم الانسحاب من السياسة.