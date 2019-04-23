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خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب إصلاحات السكة الحديد

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 11:01 ص
خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب إصلاحات السكة الحديد قطار - أرشيفية
كتب رضا حبيشى
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أعلنت هيئة السكة الحديد، التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 23 إبريل 2019 على بعض خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك، وتحديث نظم الإشارات، وأعمال التطوير كالتالى:
 
أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة
 
ثانياً : خط القاهرة / السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-
 
- القاهرة  / أسيوط مدة 30 دقيقة
- أسيوط / أسوان مدة 35 دقيقة
 
ثالثاً : خط  بنها / بور سعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة
 
رابعاً : خط  طنطا / المنصورة / دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة 20 دقيقة
 
وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين .
 
 

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