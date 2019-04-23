video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 23 أبريل 2019 02:59 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية 4 أيام

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 02:53 م
حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية 4 أيام محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية بمنطقة القاهرة الجديدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم "عاصم. م، و"ناصر. ح، و"وائل. ر"، عاطلين، واعترف المتهمين بارتكابهم وقائع السرقة، وأدلوا عن مكان بعض المسروقات.

 

ترجع الواقعة بتلقى قسم شرطة التجمع الخامس، عدة بلاغات تفيد بسرقة شققهم السكنية، وباجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس عاطلين سرقا سيارة تاكسى تحت تهديد السلاح فى المنوفية

سرقة

تشكيل عصابى

حبس

اخبار الحوادث

نيابة القاهرة الجديدة




لا تفوتك
10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة