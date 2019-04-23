حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية 4 أيام

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية بمنطقة القاهرة الجديدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم "عاصم. م، و"ناصر. ح، و"وائل. ر"، عاطلين، واعترف المتهمين بارتكابهم وقائع السرقة، وأدلوا عن مكان بعض المسروقات.

ترجع الواقعة بتلقى قسم شرطة التجمع الخامس، عدة بلاغات تفيد بسرقة شققهم السكنية، وباجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.