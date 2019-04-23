جامعة سوهاج تشارك فى الملتقى الأول للقيادات الشبابية الأفريقية بالفيوم

سوهاج - محمود مقبول

صرح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، بأن الجامعة شاركت فى فعاليات الملتقى الأول للقيادات الشبابية الأفريقية الذى نظمته جامعة الفيوم على مدار ثلاثة أيام متواصلة، مضيفا أن الملتقى يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة ترسيخ علاقات الترابط واستمرار التواصل بين أبناء القارة الأفريقية وضرورة رفع الوعى بالقضايا المشتركة، وخاصة بعد ترأس مصر الاتحاد الإفريقى للعام الحالى 2019.

وأكد عزيز، أن الملتقى يهدف إلى تأكيد التعاون بين أبناء القارة الأفريقية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بوجه عام، وتحقيق التعاون والتكامل الأفريقى والتأكيد على الهوية والثقافة الأفريقية التى تربط بين أبناء القارة، مشيراً إلى حرص القيادة السياسية على نهضة واستقرار القارة الأفريقية وتنمية الإنتاج الزراعى والصناعى والعمل على تحقيق الاندماج بين أبناء القارة للاستفادة من الثروات وتحقيق التكامل المشترك.

وأكد الدكتور ياسر رفعت عبدالرحمن، مدير وحدة رعاية طلاب الوافدين بالجامعة، أن الملتقى شارك به أكثر من 20 دولة أفريقية بما يعادل 200 شاب وفتاة من مختلف الدول الإفريقية الدراسين بشتى الجامعات المصرية، متابعًا أن الملتقى ضم عدداً من الجلسات النقاشية والمحاضرات حول الإعلام والأمن القومى والعلاقة بينهما، بالإضافة إلى التنمية المستدامة فى أفريقيا والتنافس الدولى على القارة، التأكيد على دور الشباب والمرأة فى التنمية والنمو الاقتصادى وتأهيل الشباب للقيادة، التكامل الإقتصادى والتجارة فى أفريقيا.

والجدير بالذكر أنه على هامش الملتقى قام الطلاب بزيارة المعالم السياحية والأثرية بمحافظة الفيوم مثل وادى الريان وقرية تونس السياحية.