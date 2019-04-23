تأجيل محاكمة المتهمين باختلاس 331 مليون جنيه من إدارة 6 أكتوبر التعليمة لـ25 يونيو

كتب عبد الله محمود

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة المتهمين بإختلاس 331 مليون جنيه من إدارة 6 أكتوبر التعليمة لـ 25 يونيو لتعذر حضور المتهمين من محبسهم .

وتبين من قرار الإحالة قيام المتهمين "هدى، أ. ح"، مدير حسابات، مندوب وزارة المالية، بإدارة 6 أكتوبر التعليمية، و"عواطف. أ. ح"، مفتش مالي باتحاد الإذاعة والتليفزيون، و"مجدي. أ. ح"، صحفي "سلامة. م. ط"، مدير إدارة أكتوبر التعليمية، "وجيه. ر. أ"، مراجع حسابات ومندوب صرف بإدارة أكتوبر التعليمية، "أحمد. ع. ظ"، محاسب بمديرية أوقاف الجيزة، "عباس. س. ح"، عامل بمديرية أوقاف الجيزة باختلاس 331 مليون و224 ألف جنيه،بأن وقعت المتهمة الاولي على توقيع ثاني على 578 شيك بنك، لتحقيق إدارة الكسب غير المشروع والمسحوبة على البنك المركزي المصري، لتكون قابلة للصرف خصما من حسابات جهة عملها.