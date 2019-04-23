video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 23 أبريل 2019 03:02 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين باختلاس 331 مليون جنيه من إدارة 6 أكتوبر التعليمة لـ25 يونيو

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 01:46 م
تأجيل محاكمة المتهمين باختلاس 331 مليون جنيه من إدارة 6 أكتوبر التعليمة لـ25 يونيو أموال-أرشيفية
كتب عبد الله محمود
إضافة تعليق
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة المتهمين بإختلاس  331 مليون جنيه من إدارة  6 أكتوبر التعليمة لـ 25 يونيو لتعذر حضور المتهمين من محبسهم .
 
وتبين من قرار الإحالة قيام المتهمين "هدى، أ. ح"، مدير حسابات، مندوب وزارة المالية، بإدارة 6 أكتوبر التعليمية، و"عواطف. أ. ح"، مفتش مالي باتحاد الإذاعة والتليفزيون، و"مجدي. أ. ح"، صحفي "سلامة. م. ط"، مدير إدارة أكتوبر التعليمية، "وجيه. ر. أ"، مراجع حسابات ومندوب صرف بإدارة أكتوبر التعليمية، "أحمد. ع. ظ"، محاسب بمديرية أوقاف الجيزة، "عباس. س. ح"، عامل بمديرية أوقاف الجيزة باختلاس 331 مليون و224  ألف جنيه،بأن وقعت المتهمة الاولي  على توقيع ثاني على 578 شيك بنك، لتحقيق إدارة الكسب غير المشروع والمسحوبة على البنك المركزي المصري، لتكون  قابلة للصرف خصما من حسابات جهة عملها.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالب الرحاب لـ 27 يوليو

اخبار الحوادث

تأجيل المحاكمة

تهمة الاختلاس

اكتوبر التعليمية

الإدارة التعليمية




لا تفوتك
10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة