بمشاركة السيسى.. قمة "الحزام والطريق" تؤسس لمرحلة جديدة بالتجارة العالمية

بكين (أ ش أ)

تشكل قمة "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى" المقرر عقدها بالعاصمة الصينية بكين يومى 26 و27 أبريل الجارى بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات حوالى 37 دولة وفى مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسى نقطة تحول جوهرية فى مسار التعاون التجارى على المستوى العالمى، حيث تؤسس تلك القمة لمرحلة جديدة من النظام التجارى العالمى ترتكز على المنفعة المتبادلة، وكسر احتكار القوى الكبرى للتجارة العالمية واحترام آليات السوق.

وبدا حرص الصين على مشاركة الرئيس السيسى فى قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى جليا فى تأكيد الرئيس الصينى شى جين بينج – على لسان وزير دفاعه وى فنج هه الذى زار القاهرة فى 25 مارس الماضى – حرص بلاده على استمرار تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع مصر على مختلف الأصعدة فى ظل دورها المحورى كركيزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن النجاحات الكبيرة التى حققتها مصر بقيادة الرئيس السيسى فى مجال الأمن والاستقرار وكذلك الإصلاح الاقتصادى ومسيرة التنمية الشاملة فى مختلف القطاعات.

وفى السياق ذاته، شدد يانج جيتشى الممثل الخاص للرئيس الصينى عضو المكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى – الذى زار القاهرة مؤخرا لتسليم الرئيس السيسى رسالة من الرئيس الصينى شى جين بينج، تتضمن الدعوة للمشاركة فى قمة منتدى "الحزام والطريق للتعاون الدولى" - على حرص بلاده على تكثيف التعاون مع مصر فى إطار "مبادرة الحزام والطريق" فى ظل محورية الدور الإقليمى والدولى لمصر وموقعها الاستراتيجى باعتبارها قلب الشرق الأوسط، فضلاً عن وجود قناة السويس بها والتى تمثل أهم القنوات المائية التى تربط أرجاء العالم، وهو الأمر الذى يساهم فى زيادة القواسم المشتركة للتعاون بين مصر والصين، وفتح مجالات جديدة للتعاون والتنمية على الصعيد الدولى.

وفى المقابل، أكدت الحكومة المصرية دعمها لمبادرة الصين "الحزام والطريق" لتعزيز التعاون التجارى والاقتصادى بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مشددة على أن المبادرة تتكامل مع جهود مصر التنموية وجذب الاستثمار، وكذلك المشروعات القومية الكبرى الجارى تشييدها وفى مقدمتها محور تنمية قناة السويس الذى يتضمن إنشاء مناطق صناعية ولوجيستية، وموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط، فضلاً عما تحقق فى مصر من طفرة فى مجال إنتاج الطاقة بأنواعها المختلفة، وكذا شبكة الطرق، وازدواج الخط الملاحى لقناة السويس، وهى مشروعات فى مجملها تعمل على سرعة وتسهيل حركة التجارة.