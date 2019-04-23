بعد وضع حجر الأساس.. كل المعلومات عن محور دراو الجديد للقضاء على التكدس بأسوان

1.ترجع أهمية المحور الجديد بمدينة دراو في أنه عامل ربط بيني مدينتي دراو شرق النيل وبنبان غرب النيل ليعمل بالتبادل مع الكباري القائمة في الوجه القبلي.

2.يعد هذا المحور عرضي يصل من الطريق الزراعى الشرقى إلى الطريق الصحراوى الغربى عابرًا نهر النيل والطريق الزراعى الغربى.

3.يبلغ طول المحور 18 كيلو مترا بينما يصل عرض الكوبرى فوق نهر النيل إلى 25 مترا وعرض باقى قطاعات المحور 21 متر حيث يربط تقاطعات حرة.

4.تبلغ تكلفة المشروع نحو مليار و350 مليون جنيه.

5.تقوم شركة المقاولون العرب بمحافظة أسوان بتنفيذ المشروع حيث يصل مدة تنفيذه 36 شهرًا من تاريخ استلام الموقع، حيث تم وضع حجر الأساس في مارس الماضي.



6.يساهم المحور الجديد في الخروج من الحيز الضيق انطلاقا للظهير الصحراوي الغربي للقضاء على ظاهرة التكدس.



7.يتكون المحور من 10 مباني إنشائية تتنوع مابين كباري وانفاق، تبدأ بكوبري علوي بالطريق الزراعى، مرورا بمصرف الطويسة وترعة دراو.