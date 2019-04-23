video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 23 أبريل 2019 09:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

بعد إغلاق حساباتها.. الرئاسة السورية تدشن حساب جديد على إنستجرام

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 08:47 م
بعد إغلاق حساباتها.. الرئاسة السورية تدشن حساب جديد على إنستجرام الرئاسة السورية
كتب محمد رضا
إضافة تعليق

كشفت الرئاسة السورية عن إغلاق حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، موضحة أنها دشنت حساب جديد بديلًا للحساب المغلق من قبل إدارة الموقع، والذى جاء بعد إغلاق قناة الرئاسة السورية على موقع يوتيوب مرات عدة سابقة.

 

بيان الرئاسة السورية
بيان الرئاسة السورية

 

وكتبت الرئاسة السورية، فى صفحتها الجديدة "حساب رئاسة الجمهورية العربية السورية على إنستجرام.. نعتذر عن قلة عدد المنشورات على الحساب لكونه لا يزال جديدًا"، مضيفه "بعد إغلاق قناة رئاسة الجمهورية العربية السورية على موقع "يوتيوب" مرات عدة.. إدارة إنستجرام تقوم بإغلاق حساب الرئاسة على موقعها دون سابق إنذار أو تقديم سبب منطقى لذلك.. مع منع كل الأجهزة التى كان هذا الحساب يدار عبرها من الدخول إلى الموقع كليًا".

 

وأضافت فى بيان، اليوم الثلاثاء، "وعليه.. ومع تزايد الحصار الشامل المفروضعلى سوريا منذ بداية الحرب.. والذى اتسع على ما يبدو ليشمل بعض الحسابات والقنوات الرسمية والوطنية على مواقع التواصل الاجتماعى.. والتى تم انتقاؤها بشكل مدروس من قبل إدارة تلك المواقع.. فإننا ننبه جميع متابعينا إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد إجراءات أخرى مشابهة على صعيد العالم الافتراضى.. تصب فى صالح تصعيد ما يسمى بـ"الحرب الناعمة" على سوريا بعد انحسار الحرب العسكرية.. ونؤكد أنه فى حال طرأ أى جديد فإننا سنعلن عنه فى حينه عبر وسائل الإعلام الرسمية المعروفة".

 

1
الحساب الجديد للرئاسة السورية على إنستجرام

 

2
الرئاسة السورية

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئاسة السورية: أسماء الأسد خضعت لجراحة ناجحة لاستئصال ورم فى الثدى

صور.. الرئاسة السورية تعلن إصابة أسماء الأسد بسرطان الثدى وبدء مرحلة العلاج

الرئاسة السورية: روحانى أبلغ الأسد هاتفيا أن إيران تقف إلى جانب دمشق

بعد القصف الثلاثى.. الرئاسة السورية تنشر فيديو للأسد لدى وصوله مقر عمله

الرئاسة السورية

اخبار عربية

اليوم السابع بلس

اخبار العرب

اخبار سوريا




لا تفوتك
10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة