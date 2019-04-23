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الثلاثاء، 23 أبريل 2019 12:09 م
خالد صلاح
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باكستان تحصل على قرض من بنك التنمية الإسلامى بقيمة 551 مليون دولار

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 11:59 ص
باكستان تحصل على قرض من بنك التنمية الإسلامى بقيمة 551 مليون دولار انابيب غاز طبيعى _ أرشيفية
أ ش أ
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وقعت باكستان، وبنك التنمية الإسلامى، على اتفاقية قرض بقيمة551 مليون دولار، لصالح إسلام آباد، لتمويل واردات للغاز الطبيعى المُسال والنفط، الأمر الذى من شأنه أن يساعد فى تخفيف الضغط على احتياطى البلاد من العملات الأجنبية.

وذكرت صحيفة "إكسبرس تربيون"، الباكستانية، على موقعها الإلكتروني، أن الحكومة الباكستانية وقعت على قرض لمدة 12 شهرا بقيمة الفائدة المعمول بها فى بنوك لندن، التى تُعرف اختصارًا باسم (ليبور)، بالإضافة إلى ما قيمته 2.22%.

وأوضحت الصحيفة أن وزير المالية الباكستانى الجديد عبد الحفيظ شيخ، شهد مراسم التوقيع.


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