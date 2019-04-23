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انتشال جثتين مجهولتى الهوية لشخصين قتلا على يد "داعش" بالموصل

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 07:00 ص
انتشال جثتين مجهولتى الهوية لشخصين قتلا على يد "داعش" بالموصل عناصر تنظيم داعش
وكالات الأنباء
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أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة بالعراق، انتشال جثتين مجهولتى الهوية لشخصين قتلا على يد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي بإحدى الدور السكنية في قضاء تلعفر غرب الموصل مركز محافظة نينوى

 

وذكرت المديرية ان "الدفاع المدني في نينوى تمكن من انتشال جثتين مجهولتي الهوية قضيا على يد داعش بحي القادسية في قضاء تلعفر.

 

وتابعت المديرية أنه تم إخراج الجثتين، وتسليمهما للجهات المختصة وفق السياقات القانونية المتبعة.

 

وتظهر صور نشرتها مديرية الدفاع المدني العامة، فرق الإنقاذ وهي تنتشل الجثتين بينما تظهر الجثث فيها متحللة ما يبين أن الشحصين قتلا منذ وقت طويل.

 

 

 


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داعش

بغداد

تلعفر

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