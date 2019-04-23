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اليوم.. استئناف محاكمة عاطل فى اتهامه بقتل مواطن بالمرج

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 02:00 ص
اليوم.. استئناف محاكمة عاطل فى اتهامه بقتل مواطن بالمرج محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، محاكمة عاطل مُتهم بارتكاب جريمة قتل فى المرج، بسبب مشاجرة بين المُتهم وشقيق المجني عليه.

  تعقد الجلسة بعضوية المستشارين يسري محمد زكري و أحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر وائل عبد المقصود و سمير رزق.

 وكشف قرار الإحالة عن تورط "محمد .ع و شهرته " الخطيب" وآخر مجهول فى قتل "محمد .س" مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية وأعدا سلاحا ناريا"بندقية آلية" وتوجها الى المكان الذي أيقنا تواجد المجني عليه فيه، وما إن ظفرا حتى أطلق المتهم الأول صوبه عيارًا ناريًا استقر في رأسه، وأحدث إصابته التي أودت حياته.

 كما كشف أمر الإحالة عن شروع المتهمان في قتل "حاتم .أ" عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم و النية على قتله بالسلاح الناري، إلا أن آثر جريمتهما خاب لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو إنقاذه بالعلاج.


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