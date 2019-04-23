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"الوطنية للانتخابات": شكرًا لذوى الاحتياجات الخاصة وأبنائنا من شباب مصر

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 07:50 م
"الوطنية للانتخابات": شكرًا لذوى الاحتياجات الخاصة وأبنائنا من شباب مصر المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب أحمد عبد الرحمن
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قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه خلال أيام الاستفتاء تعالت إنسانيتنا، قدمنا نحن شعب مصر يد المساعدة لأبنائنا وأجدادنا من المسنين ولذوى الاحتياجات الخاصة، بأن حملهم رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، فوق الرؤوس والأكتاف، حتى بلغوا أبواب مراكز الاستفتاء، ودنا منهم رجال القضاء بصناديق الاقتراع، وأعانوهم على الإدلاء بأصواتهم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه خلال أيام الاستفتاء تقدمت المرأة المصرية الصفوف كعادتها، بعدما أفسح الرجال لها موضعًا، للتبوأ مكانتها التى تستحقها وأدلت المرأة المصرية بصوتها من أجل مصر وهتف بحبها، وتغنت باسمها، مضيفاً أنه خلال أيام الاستفتاء وقف الشباب فى صفوف يحملون بكل وعى وإخلاص مسئوليتهم تجاه وطنهم، وأبدوا برأيهم فى تعديل دستور بلادهم، ورسموا بأياديهم ملامح مستقبله مومستقبل أبنائهم من بعدهم.

وتابع: "شكراً لذوى الاحتياجات الخاصة والمرأة المصرية وأبنائنا وأحفادنا من شباب مصر على ما أوجدوه فينا من أمل بأن راية وطننا ستبقى مرفوعة من بعدنا بأياد صلبة من جيل واع قادر على تحلم المسئولية"، مستطرداً: "هدم الأوطان أمر سهل يسير أما بنائها شاق وعسير، فبناء الأوطان  يستغرق وقتا كثيرًا وجهدًا شاقًا، وهدمها لا يستغرق من الوقت إلا برهة، والأوطان تُبنى وتحفظ بالجهد والعرق والدم لا بالشعارات مهما علا ضجيجها". 


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