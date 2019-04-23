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الوطنية للانتخابات: الاصطفاف أمام لجان الاقتراع كان مشهودًا

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 08:08 م
الوطنية للانتخابات: الاصطفاف أمام لجان الاقتراع كان مشهودًا المستشار لاشين إبراهيم
كتب محسن البديوى
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رد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، على دعوات المقاطعة والتشكيك فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التى بثتها قوى الشر والظلام، قائلًا إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية شهدت إدعاءات بمد إجراءات الاستفتاء ليوم رابع أو لساعات إضافية فى اليوم الاخير أو منعت وسائل الإعلان من حضور عمليات الفرز، وكل هذه محاولة بائسة من أعداء الوطن، لإثناء الشعب المصرى عن المشاركة وسعيًا لإفساد العرس الديمقراطى ولكن الشعب المصرى لم يصغى للشائعات ولم يستجيب لها، وكان الاصطفاف أمام لجان الاقتراع مشهودًا.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، لإعلان نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أن إجراءات الاقتراع والفرز بإشراف قضائى كامل على مرأى ومسمع العالم وفى تغطيته لوسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن الاستفتاء شهد عدة مشاهد، أبرزها ذوى الإعاقة البصرية وهم يحملون أورق الاقتراع بطريقة "برايل" التى استحدثتها الهيئة الوطنية لأجلهم ويدلون بآرائهم بشأن مستقبل وطنهم دون معاونة أقاربهم.

 

 

 


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