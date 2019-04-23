الرئيسية أخبار عاجلة العربية: اعتقال نائب الرئيس السودانى السابق عمر البشير الثلاثاء، 23 أبريل 2019 04:26 م الرئيس السودانى المعزول عمر البشير كتب عامر مصطفى إضافة تعليق قالت قناة العربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، نقلاً عن مصادرها، إن السلطات السودانية، اعتقلت حسبو عبد الرحمن، النائب الأسبق للبشير ونائبه السابق محمد عثمان كبر. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. البرهان: عثرنا على أكثر من 7 ملايين دولار بإقامة "البشير" ونشكر مصر على الدعم رويترز: المجلس العسكرى بالسودان يعلن اعتقال اثنين من أشقاء عمر البشير عمر البشير السودان عزل البشير اعتقال نائب البشير نائب البشير تظاهرات السودان سجن كوبر 10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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