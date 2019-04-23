العربية: اعتقال نائب الرئيس السودانى السابق عمر البشير

كتب عامر مصطفى

قالت قناة العربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، نقلاً عن مصادرها، إن السلطات السودانية، اعتقلت حسبو عبد الرحمن، النائب الأسبق للبشير ونائبه السابق محمد عثمان كبر.