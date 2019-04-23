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الشيخ محمد بن زايد لـ "ميارديت": ندعم السلام والتنمية فى جنوب السودان

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 03:16 م
الشيخ محمد بن زايد لـ "ميارديت": ندعم السلام والتنمية فى جنوب السودان محمد بن زايد ورئيس جنوب السودان
كتب محمد عبد العظيم
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استقبل الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، سالفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان، وذلك لبحث التعاون المشترك بين البلدين.

وخلال اللقاء، أكد الشيخ محمد بن زايد للرئيس سالفاكير ميارديت، دعم الإمارات للسلام والاستقرار والتنمية في جمهورية جنوب السودان.

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الشيخ محمد بن زايد مع رئيس جنوب السودان
الشيخ محمد بن زايد مع رئيس جنوب السودان

 

جانب من لقاء محمد بن زايد ورئيس جنوب السودان
جانب من لقاء محمد بن زايد ورئيس جنوب السودان

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبي، أدان سلسلة الانفجارات التى استهدفت عددا من الكنائس والفنادق يوم الأحد الماضى فى دولة سيرلانكا، مؤكدا أنها موجة إرهابية جديدة تطال الإنسانية والعالم.

 


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