السيسى يؤكد لرئيس جنوب أفريقيا سعى مصر لتنسيق المواقف تجاه قضايا القارة

كتب محمد الجالى

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن اعتزاز مصر بعلاقاتها الوثيقة بجنوب أفريقيا، مؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين الدولتين، فضلاً عن التشاور إزاء مختلف القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس جنوب أفريقيا أكد حرص بلاده على تدعيم العلاقات المتميزة التي تربطها بمصر، وتعزيز أطر التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

وأعرب رئيس جنوب أفريقيا عن شكره للرئيس للدعوة للقمة التشاورية حول السودان، وقمة الترويكا حول ليبيا، مشيراً لأهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء الموضوعات الإقليمية المختلفة بما يدعم مسيرة العمل الأفريقي المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تناول القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك، حيث أشار الرئيس إلى سعي مصر لتنسيق المواقف حيال القضايا الملحة المطروحة على الساحة الإفريقية، مؤكداً أهمية صياغة رؤية أفريقية للتعامل مع الأزمات التي تنشب في دول القارة، استناداً إلى مبدأ الحلول الأفريقية للأزمات الأفريقية، ومعرباً عن التطلع للمزيد من التشاور والتنسيق مع جنوب إفريقيا في هذا الشأن، خاصة في ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، وبصفة جنوب إفريقيا عضو ترويكا الاتحاد وكونها عضواً حالياً بمجلس الأمن الدولي.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد االرئيس دعم مصر الكامل لخيارات الشعب السوداني الشقيق، مشيراً سيادته إلى أهمية تضافر الجهود لمساعدة السودان على تجاوز هذه المرحلة بنجاح، بما يصون إرادة الشعب السوداني ويحفظ مؤسسات دولته.