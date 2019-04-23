البرازيل تنتظر اليوم حكم استئناف لولا دا سيلفا على إبطال حكم إدانته 12 عاما

كتبت- فاطمة شوقى

تنتظر البرازيل حكم محكمة العدل العليا فى البرازيل اليوم الثلاثاء، على استئناف قدمه الرئيس السابق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، ضد الحكم الصادر ضده بالسجن لأكثر من 12 عامًا والذى تم اعلانه منذ عام بتهمة الفساد وغسيل الأموال.

ووفقا لصحيفة "كلارين" الإسبانية فإن محكمة العدل العليا، فى برازيليا ستحكم على الاستئناف "الذى يسعى إليه دا سيلفا لعكس الإدانة" الصادر ضد الرئيس السابق (2003-2010) فى إطار عملية لافا جاتو، التى كشفت عن خطة عملاقة للرشاوى لشركة بتروبراس.

وكان الرئيس السابق المحبوب على المستوى الشعبى، قد سجن فى 7 أبريل 2018 بعد إدانته بالفساد فيما يتصل بترميم منزله على شاطئ البحر، بتمويل من شركة كانت تسعى لإبرام عقود مع شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة "بتروبراس".