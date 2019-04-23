video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 23 أبريل 2019 03:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البرازيل تنتظر اليوم حكم استئناف لولا دا سيلفا على إبطال حكم إدانته 12 عاما

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 02:20 م
البرازيل تنتظر اليوم حكم استئناف لولا دا سيلفا على إبطال حكم إدانته 12 عاما رئيس البرازيل
كتبت- فاطمة شوقى
إضافة تعليق

تنتظر البرازيل حكم محكمة العدل العليا فى البرازيل اليوم الثلاثاء، على استئناف قدمه الرئيس السابق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، ضد الحكم الصادر ضده بالسجن لأكثر من 12 عامًا والذى تم اعلانه منذ عام بتهمة الفساد وغسيل الأموال.

 

 ووفقا لصحيفة "كلارين" الإسبانية فإن محكمة العدل العليا، فى برازيليا ستحكم على الاستئناف "الذى يسعى إليه دا سيلفا لعكس الإدانة" الصادر ضد الرئيس السابق (2003-2010) فى إطار عملية لافا جاتو، التى كشفت عن خطة عملاقة للرشاوى لشركة بتروبراس.

 

وكان الرئيس السابق المحبوب على المستوى الشعبى، قد سجن فى 7 أبريل 2018 بعد إدانته بالفساد فيما يتصل بترميم منزله على شاطئ البحر، بتمويل من شركة كانت تسعى لإبرام عقود مع شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة "بتروبراس".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس البرازيل موضحا لإسرائيل تصريحاته حول الهولوكوست: تم تفسيرها بشكل خاطئ

البرازيل

لولا دا سيلفا

الرئيس السابق للبرازيل

حكم ادانة

المحكمة العليا البرازيلية




لا تفوتك
10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة