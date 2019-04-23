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الاتحاد الفيدرالى الدولى للسكر يضع توصيات هامة لمريض السكر قبل صيام رمضان

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 01:00 ص
الاتحاد الفيدرالى الدولى للسكر يضع توصيات هامة لمريض السكر قبل صيام رمضان تنظيم الوجبات والسعرات الحرارية ضرورى لمريض السكر
كتبت أمل علام
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مع اقتراب شهر رمضان، والذى يحرص المسلمون المصابون بالسكر على صيام الشهر الكريم، فقد وضع الإتحاد الفيدرالى الدولى للسكر توصيات" DAR" لصيام رمضان، من أجل صيام آمن فى رمضان دون الدخول فى مشاكل صحية ومضاعفات خطيرة على المريض.

زيارة الطبيب قبل رمضان
زيارة الطبيب قبل رمضان

التحضير قبل رمضان

يُنصح بزيارة طبيبك قبل شهر إلى شهرين من رمضان، حيث ستمنحك هذه الزيارة فرصة للحصول على نصيحة حول التعديلات الغذائية الضرورية خلال شهر رمضان، فإذا كنت تخطط للصيام خلال الشهرين السابقين لرمضان (رجب وشعبان)، فخطط للقيام بهذه الزيارة في وقت مبكر.

هذه هي الأشياء التي قد تناقشها مع طبيبك خلال شهر رمضان

رمضان ومريض السكر
رمضان ومريض السكر

أولا: كيف يمكنني تعديل خطة التغذية الخاصة بي من أجل التحكم الأمثل في الجلوكوز، وفقدان الوزن إذا كنت بحاجة إلى إنقاص الوزن؟

تحديد جرعات الانسولين
تحديد جرعات الأنسولين

ثانيا :كيف يمكنني تعديل جرعة، ونوع أدوية السكرى الخاصة بى لتتناسب مع خطة التغذية وصيامي؟

ممارسة الرياضة
ممارسة الرياضة

ثالثا :كيف يمكنني ممارسة الرياضة بشكل صحيح، أو زيادة نشاطي البدني خلال شهر رمضان دون التعرض لأي خطر؟

ثالثا: كيف أعرف اننى مصاب بانخفاض نسبة السكر في الدم؟ وما هي المخاطر المحتملة الأخرى أثناء الصيام؟

قياس مستوى السكر فى الدم على مدار اليوم
قياس مستوى السكر فى الدم على مدار اليوم

التحكم فى الوزن

يجب حساب مؤشر كتلة الجسم (BMI) لمعرفة اذا كنت اعانى من السمنة من عدمه،كما أوصت الإرشادات بأنه يجب أن يكون تجنب زيادة الوزن خلال شهر رمضان أحد أهدافك الرئيسية.

تنظيم الاكلات التى تتناولها خلال اليوم فى رمضان
تنظيم الاكلات التى تتناولها خلال اليوم فى رمضان

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، ومرض السكري من النوع الثانى، فقد تجد في رمضان فرصة جيدة لفقد بعض الوزن.

وقال الاتحاد الفيدرالى الدولى للسكر، إن فقدان بعض الوزن يؤدي عادة إلى تحسن كبير في نسبة السكر في الدم، وقد يساعدك على منع المضاعفات القلبية الأخرى.

الحرص على أن يكون تخفيض الوزن بشكل تدريجى، والذي يتراوح بين 0.5 إلى 1 كجم (1-2 رطل) أسبوعيًا هو الانخفاض الأمثل لك.

 


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صيام رمضان

كيفية صيام رمضان

وجبات مثالية لمريض السكر

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