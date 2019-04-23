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الإندبندنت: الديمقراطيون يستعدون لتحدى و"عزل" ترامب وسط تراجع شعبيته

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 12:32 م
الإندبندنت: الديمقراطيون يستعدون لتحدى و"عزل" ترامب وسط تراجع شعبيته الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إنه بينما يواصل دونالد ترامب الافتخار بشأن نتائج تحقيقات المحامى، روبرت مولر ، يقوم كبار الديمقراطيين بصياغة ردهم، من خلال وضع آمالهم على اليزابيث وارينر كمرشحة محتملة فى انتخابات 2020 الرئاسية.

 

وأوضحت الصحيفة، أن وارن أصبحت الرمز الأكثر صخبًا فى الدعوة إلى عزل الرئيس بعد أن قالت: "إذا كان أى إنسان آخر فى هذا البلد قد فعل ما تم توثيقه فى تحقيقات مولر ، كان ليتم اعتقالهم ووضعهم فى السجن ".

 

فى خطاب إلى الزملاء قبل مؤتمر الحزب ، كتبت نانسى بيلوسى ، رئيسة مجلس النواب: "بينما تتراوح وجهات نظرنا من المضى قدمًا فى التحقيق فى نتائج تقرير مولر أو الانتقال مباشرة إلى عزل الرئيس، نتفق جميعًا بشدة على أننا يجب أن نمضى قدمًا فى طريق العثور على الحقيقة ".

 

ومن ناحية أخرى تجاهل، الرئيس ترامب أمس تراجع شعبيته إلى أدنى مستوى، بالتزامن مع احتفالات عيد الفصح فى البيت الأبيض، حيث تفاخر أمام جمهور من الأطفال حول إعادة بناء الجيش الأمريكى والتأكيد على الحاجة إلى بناء جداره الحدودى.

 

ومن المتوقع أن يزرو الرئيس الأمريكى للمملكة المتحدة فى يونيو القادم، كما سيزور قصر بكنجهام.

 


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