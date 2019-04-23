video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 23 أبريل 2019 11:09 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف: 41 إشهارًا وقفيًا جديدًا تشمل أراضى زراعية بمساحة 13 فدانًا

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 09:38 م
الأوقاف: 41 إشهارًا وقفيًا جديدًا تشمل أراضى زراعية بمساحة 13 فدانًا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الأوقاف عن وجود إقبال على إشهار أوقاف جديدة، بلغت حتى الآن 41 وقفًا جديدًا تشمل أراضى زراعية بمساحة 13 فدانًا و18قيراطًا و13 سهمًا، وعدد أربع عقارات سكنية، و"2" شقة سكنية بمدينة نصر، بالإضافة إلى شهادات استثمار بإجمالى 6987400 جنيه "ستة ملايين وتسعمائة وسبعة وثمانون ألفا وأربعمائة جنيه".

وقالت الوزارة فى بيان لها، إن ذلك يأتى فى إطار ما تقوم به الوزارة من مجهودات فى سبيل الحفاظ على مال الوقف وحسن استثماره وتوظيف عوائده فيما أوقف له، ودورها فى مجال خدمة المجتمع.

واختتمت الوزارة بيانها:"ندعو الله "عز وجل" أن يتقبل من كل من أنفق فى سبيل الله، وفى خدمة وطنه، وتؤكد أنها ستبذل قصارى جهدها لتكون عند حسن ظن الواقفين".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأوقاف تفتح باب التقديم لمسابقة قراء القرآن الكريم للإيفاد للخارج

وزير الأوقاف: مصر تستعيد تاريخا عريقا وشعبها يثبت دوما أنه على قدر المسئولية

وزارة الاوقاف

وقف

اشهار وقفى

اطلس الاوقاف

الاوقاف




لا تفوتك
10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة