افتتاح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان بأسيوط لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

أسيوط - هيثم البدرى

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، إنه تم افتتاح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان بمقر الغرفة التجارية المصرية بأسيوط فى الفترة من 22 أبريل الجارى وحتى 12 مايو المقبل، بالتنسيق بين وزارة التموين والغرفة التجارية والشركة المصرية لتجارة الجملة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المعظم لبيع المواد التموينية والسلع الغذائية والرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق من 15% إلى 25%، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيىسى، لمواجهة ارتفاع الأسعار ومحاربة الغلاء بالأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم خلال شهر رمضان.

وأكد محافظ أسيوط، سعى المحافظة للتوسع فى إقامة المعارض والمنافذ بقرى ومراكز المحافظة، وضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والرمضانية لتوفير احتياجات المواطنين وتسهيلا لهم فى الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة، مشددًا على التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين لتكثيف الحملات ومتابعة الأسواق والمعارض، منوهًا إلى وجود منافذ ثابتة ومتحركة تابعة للمحافظة ومنافذ تابعة لوزارة التموين مثل "جمعيتى" ومنافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة الثابتة والمتنقلة التى تجوب القرى والنجوع البعيدة والميادين المختلفة.

وكان المهندس نبيل الطيبى السكرتير المساعد للمحافظة قد افتتح نيابة عن محافظ أسيوط، معرض سوبر ماركت أهلا رمضان بالغرفة التجارية فى دورته الخامسة بحضور المهندس عمر أبو العيون رئيس الغرفة التجارية بأسيوط ورميح عبدالحسيب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والدكتور خالد بكرى مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط، وكمال خليفة وكيل مديرية التموين بأسيوط وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ومن جانب آخر التقى اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، وفد نقابة المهندسين، والذى ضم كلا من الدكتور المهندس أحمد فرحات رئيس لجنة التفتيش على المبانى وقانون التصالحات والدكتور ناصر درويش أستاذ الخرسانة والمحطات النووية بهندسة الإسكندرية، والمهندس عبد الحكيم عليان رئيس مجلس إدارة نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، وبعض أعضاء مجلس إدارة نقابة المهندسين لبحث سبل التعاون مع النقابة للإستفادة من خبراتها فى حل مشاكل الإدارات الهندسية وتطبيق قوانين البناء.

وأكد المحافظ على دور نقابة المهندسين وخبرات أعضائها وتنفيذ برامج وخطط التنمية المستدامة وحل بعض المشاكل التى تواجه الإدارات الهندسية بالأحياء والمراكز والمساهمة فى تنفيذ قوانين البناء، فضلًا عن تقديم الاستشارات الهندسية فى إقامة المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة، معلنًا فتح قنوات التواصل مع النقابة فى جميع اللجان الهندسية التى يتم تشكيلها بالمحافظة مثل لجنة التطوير والتجميل لقرى ومراكز المحافظة ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات وتجميل شوارع وميادين المحافظة.

وأشار الدكتور أحمد فرحات، إلى استعداد النقابة العامة للمهندسين تقديم كافة أوجه المساعدة للمحافظة فى تنفيذ برامجها وخططها التنموية وعمل شراكة ومشاركة مجتمعية فى كافة المشروعات التى يجرى تنفيذها.



افتتاح معرض أهلا رمضان



افتتاح معرض أهلا رمضان



افتتاح معرض أهلا رمضان