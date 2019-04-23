إعدام عاطل وخادمة لاتهامهما بقتل ربة منزل أثناء سرقتها فى الوراق

كتب سليم على

قضت محكمة جنايات الجيزة وأمن الدولة العليا طوارئ، بإعدام عاطل وخادمة، لاتهامهما بقتل ربة منزل تعيش بمفردها داخل شقة بمنطقة الوراق، مع سبق الإصرار والترصد، أثناء محاولة سرقتها بعد مرورهما بضائقة مالية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار خضر طلبة، وعضوية المستشارين هشام الشريف وطارق الحدينى، وأمانة سر رجب شعبان.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، فى القضية رقم 19596 لسنة 2018 جنايات قسم الوراق، قيام المتهمين، جون حفظى مهنى "محبوس"، 27 سنة، عاطل، وبسيمة رجب عبد الجيد "محبوسة"، 26 سنة، خادمة، بقتل المجنى عليها حنان سعيد زعتر، بعد مرورهما بضائقة مالية إستحكمت حلقاتها تولد بذهنهما فكرة الخلاص منها وسرقة محل سكنها، مغتنمين يسر حالتها المادية ومكوثها بمسرح الواقعة بمفردها.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين بيتا النية وعقد العزم على إزهاق روح المجنى عليها بهدف سرقتها، ورسما مخططا إجراميا محكما معدان سلاحا أبيض "سكين" – إستجبله المتهم الأول – وإنطلقا سويا فى الساعات الأولى من صباح يوم الواقعة قاصدين محل سكن المجنى عليه طارقين عل بابه فاستضافتهما الأخيرة متخذين من صالة السكن جلسة لهم متبادلين معها أطراف الحديث، وما أن ظفرا بها حتى باغتتها المتهمة الثانية بطعنه قاسية إستقرت بمنتصف صدرها أسقطتها أرضا وجثمت فوقها مسددة إليه طعنات قاسيات ببطنها وصدرها فصرخت لنجدتها، فهم المتهم الأول بكتم صرخاتها بيده فعقرته وحينها إلتقتط السكين من المتهمة الثانية ناحرا به عنقها التى أنهت حياتها، وحال تيقنهما من وفاتها تمكنا من الإستيلاء على المشغولات الذهبية ومبلغا ماليا والهواتف الخلوية خاصتها من شقتها، وتخلصا من السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

كان قسم شرطة الوراق قد تلقى بلاغا من شقيق المجنى عليها يفيد بعثوره على شقيقته جثة هامدة وغارقة فى دمائها واختفاء مشغولات ذهبية من الشقة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، ومن خلال التحريات المكثفة تمكنوا من تحديد هوية المتهمين وضبطهما وضبط المسروقات، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة.