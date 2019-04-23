إصابة 6 أشخاص بحادث إنقلاب سيارة ببنها

القليوبية - نيفين طه

أصيب 6 أشخاص فى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الإقليمى قبل نزلة مدينة بنها، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا بإنقلاب سيارة على الطريق "الإقليمى" قبل نزلة مدينة بنها، بسبب إنفجار الإطار الخلفى فاختلت عجلة القيادة فى يد السائق وانتقل اللواء نبيل على مدير إدارة المرور والإسعاف للتعامل مع الحادث .

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.