video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 23 أبريل 2019 12:11 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسيوط لتكرير البترول: الانتهاء من 45% من مشروع مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 11:54 ص
أسيوط لتكرير البترول: الانتهاء من 45% من مشروع مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين طارق الملا وزير البترول فى أسيوط
مروة الغول
إضافة تعليق

قال الكيميائى محمود الشابورى، رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول، أن تكلفة مشروع وحدة ccr,، تنقسم إلى 504 ملايين دولار رخص وتصميمات، و6.13 مليون دولار لإدارة المشروع، و198 مليون دولار لمنطقة العمليات.

وأضاف رئيس الشركة، خلال جولة وزير البترول المهندس طارق الملا  وزير البترول، اليوم بعدد من شركات البترول بأسيوط، أن تكلفة المشروع تتضمن  المشروع 164 مليون دولار للمرافق والخدمات، وتعدد الجهات المانحة لتمويل المشروع يأتى من ضمنها البنك الإسلامى والبنك الأهلي ومنح أوروبية وتمويل ذاتي.

وأضاف الكيميائى محمود الشابوري أنه تم الانتهاء من حوالي 45%، لافتا إلى أنه متوقع الانتهاء من التصميمات خلال شهر أبريل من عام 2020 .

وتابع الكيميائى  محمود الشابوري، أن المشروع سيخدم منطقة جنوب الوادى، ويقلل من النقد الأجنبي للاستيراد كما أنها سيتغلب على الاختناقات داخل تلك المنطقة، وأيضا تعظيم الاستفادة من إمكانيات شركة أسيوط لتكرير البترول.

WhatsApp Image 2019-04-23 at 11.39.36 AM
 
WhatsApp Image 2019-04-23 at 11.43.50 AM (1)
 

 

WhatsApp Image 2019-04-23 at 11.43.49 AM
 

 

WhatsApp Image 2019-04-23 at 11.43.50 AM
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طارق الملا يتفقد غرفة عمليات الوزارة لمتابعة سير الاستفتاء على التعديلات الدستورية

تكرير البترول

البترول

طارق الملا

اسيوط

اخبار الاقتصاد

شركة أسيوط لتكرير البترول




لا تفوتك
10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة