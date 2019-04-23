أسيوط لتكرير البترول: الانتهاء من 45% من مشروع مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين

مروة الغول

قال الكيميائى محمود الشابورى، رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول، أن تكلفة مشروع وحدة ccr,، تنقسم إلى 504 ملايين دولار رخص وتصميمات، و6.13 مليون دولار لإدارة المشروع، و198 مليون دولار لمنطقة العمليات.

وأضاف رئيس الشركة، خلال جولة وزير البترول المهندس طارق الملا وزير البترول، اليوم بعدد من شركات البترول بأسيوط، أن تكلفة المشروع تتضمن المشروع 164 مليون دولار للمرافق والخدمات، وتعدد الجهات المانحة لتمويل المشروع يأتى من ضمنها البنك الإسلامى والبنك الأهلي ومنح أوروبية وتمويل ذاتي.

وأضاف الكيميائى محمود الشابوري أنه تم الانتهاء من حوالي 45%، لافتا إلى أنه متوقع الانتهاء من التصميمات خلال شهر أبريل من عام 2020 .

وتابع الكيميائى محمود الشابوري، أن المشروع سيخدم منطقة جنوب الوادى، ويقلل من النقد الأجنبي للاستيراد كما أنها سيتغلب على الاختناقات داخل تلك المنطقة، وأيضا تعظيم الاستفادة من إمكانيات شركة أسيوط لتكرير البترول.