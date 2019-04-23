أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 23-4-2019 فى مصر

كتب – إسلام سعيد

واصلت أسعار الذهب فى مصر، اليوم، الثلاثاء، 23-4-2019، استقرارها لليوم الثانى على التوالى، ليسجل سعر الذهب اليوم فى مصر 610 جنيها لعيار21، وهو العيار الأكثر طلبا فى سوق الصاغة بمصر، خاصة فى محافظات الوجه البحرى والقبلى، ويرتفع الطلب على عيار 18 فى القاهرة الكبرى.

أسعار الذهب اليوم فى مصر :

عيار 21 سجل 610 جنيها

عيار 18 سجل 523جنيها

عيار 24 سجل 697.25 جنيها

الجنيه الذهب سجل 4880 جنيها

أوقية الذهب : 1275 دولارا.

وساهم تراجع الدولار فى البنوك والمصارف الرسمية، فى تراجع سعر الذهب خلال الأيام الماضية، الأمر الذى جعل الذهب يسجل أدنى مستوى له فى 2019.

سعر الذهب فى مصر، ضمن الخدمات المقدمة من اليوم السابع، مصحوبة بتحليل لوضع سوق الصاغة فى مصر، وكذلك التأثيرات العالمية على المعدن النفيس وانعكاس ذلك على السوق المصرى.