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أستراليا تعلن مشاركتها فى التحقيقات حول تفجيرات سريلانكا

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 09:34 ص
أستراليا تعلن مشاركتها فى التحقيقات حول تفجيرات سريلانكا موقع تفجيرات سريلانكا
كانبيرا(أ ش أ)
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قال رئيس الوزراء الأسترالى "سكوت موريسون"، إن فريقا من الشرطة الفيدرالية الأسترالية سيشارك فى التحقيقات حول التفجيرات الأخيرة التى شهدتها سريلانكا واستهدفت عدة كنائس وفنادق وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

وأضاف موريسون - فى تصريح لشبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء - أن بلاده عرضت على سريلانكا المشاركة فى التحقيقات والتى ردت بدورها بالموافقة، مشيرا إلى أن الشرطة الفيدرالية الأسترالية ستقدم المساعدة أينما تستطيع فى هذه التحقيقات.

وكانت سلسلة من التفجيرات المتزامنة قد ضربت سريلانكا أول أمس الأحد.. وقد أعلنت الحكومة فى أعقابها حظر التجوال وحجب عدد من مواقع التواصل الاجتماعى وخدمات الرسائل.

 


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