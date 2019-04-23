أرقام هامة ارتبطت بمحاكمة حمادة السيد لاعب أسوان بتهمة الانضمام لداعش

كتب إيهاب المهندس

أوشكت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، من الانتهاء من سماع الشهود فى قضية محاكمة حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادى أسوان وآخرين، بتهمة الانضمام لداعش، وتوجد مجموعة من الأرقام الهامة مرتبطة بالدعوى.

1 _ الرقم "30"، ويشير لدائرة الإرهاب والتى تنظر الدعوى برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

²- الرقم "44"، ويشير لعدد المتهمين فى الدعوى.

3 _ الرقم "3"، ويشير لعدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى الدعوى.

4 _ الرقم "7"، ويشير للخلايا العنقودية التى كونها المتهمين من الأول حتى السابع، بهدف ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمون انضموا إلى جماعة إرهابية داخل البلاد مع علمهم بأغراضها وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها، بأن انضموا جميعا إلى الجماعة الإرهابية موضوع الاتهام، وتلقى المتهمان التاسع والعشرون، والثلاثون تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية، لدى معسكراتها بشمال سيناء.