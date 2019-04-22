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25 إبريل.. إعادة انتخابات نقابة المرشدين السياحيين لانتخاب النقيب العام

الإثنين، 22 أبريل 2019 12:00 ص
25 إبريل.. إعادة انتخابات نقابة المرشدين السياحيين لانتخاب النقيب العام انتخابات نقابة المرشدين السياحيين - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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قال وجيه جمال، السكرتير العام لنقابة المرشدين السياحيين، رئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات بالنقابة، إن الهيئة العليا للانتخابات قررت الدعوة لإجراء جولة الاعادة لانتخابات مجلس النقابة العامة، يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2019. 
 
وأضاف وجيه، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على الرغم من أنه إجازة رسمية بمناسبة أعياد سيناء إلا أنه لم يكن هناك اختيار أخر، نظرا لتحديد المادة 46 من القانون رقم 121لسنة 83، والخاص بمهنة الإرشاد السياحى، والتى تنص على إعادة الإعلان خلال أسبوعين من تاريخ الانعقاد الأول، وبالرغم من ذلك وافقت اللجنة القضائية على التنازل عن حقهم فى الاجازة فى مقابل اتمام العملية الانتخابية طبقا للقانون.
 
وأوضح أن النقابة ستتخذ كافة السبل والتدابير للإعلان طبقا للقانون، وضمان اعلام المرشدين السياحيين بذلك، لافتا إلى أن النصاب القانونى لجولة الإعادة للانتخابات 25٪، من المسددين لعام 2018 على الأقل.
 
وتجري الانتخابات على مقعد النقيب العام للمرشدين السياحيين، وعضوية مجلس النقابة العامة. 
 
 
 

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