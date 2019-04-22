وزير الخارجية الروسى يبحث "هاتفيا " مع نظيره الإيراني دفع التسوية في سوريا

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بحث وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الإثنين خلال اتصال هاتفى مع نظيره الإيرانى، جواد ظريف، دفع التسوية في سوريا ، وذلك فى سياق التحضير للقاء ال"12 " الدولي ضمن "صيغة آستانا".

وذكرت الخارجية الروسية - في بيان بثته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن الجانبين بحثا ملفات التعاون الثنائي وجدول الاتصالات المستقبلية، فضلا عن تبادل الآراء حول بعض القضايا الملحة من الأجندة الدولية والإقليمية، بما في ذلك الدفع بالتسوية في سوريا، في سياق التحضير للقاء ال"12" الدولي ضمن "صيغة آستانا" (روسيا وإيران وتركيا).

وأوضح البيان أن هذا اللقاء سيعقد يومي الخامس والعشرين ، والسادس والعشرين من أبريل الجاري في ( نور سلطان ) عاصمة كازاخستان