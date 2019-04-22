video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 22 أبريل 2019 08:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير التعليم ينشر رسما توضيحيا لمكونات مشروع بناء نظام تعليم مصرى جديد

الإثنين، 22 أبريل 2019 07:06 ص
وزير التعليم ينشر رسما توضيحيا لمكونات مشروع بناء نظام تعليم مصرى جديد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق
قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن وزارة التربية والتعليم تعمل ليل نهار على محاور متعددة وبدعم كبير من الدولة المصرية وكافة مؤسساتها، للإسهام في بناء الإنسان المصرى عن طريق بناء نظام تعليم عصرى على أحدث المعايير العالمية (من رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي)، بالإضافة إلى تطوير التعلم والتقييم في المرحلة الثانوية، من أجل التأكد من تحصيل الطلاب لنواتج التعلم الحقيقية. 
 
ونشر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على صفحته الشخصية بفيس بوك، بيانات توضيحية للعناصر  الرئيسية لمشروع التعليم وما يتم على أرض الواقع، معلقا: هذه نظرة سريعة حتى نعلم جميعاً حجم العمل وضرورة أن نؤمن بالهدف المنشود من أجل توفير تعليم عصرى عالى الجودة لأبنائنا جميعاً.
 
وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: تقوم الوزارة كذلك بأعمال أخرى كثيرة ولكننى آثرت أن اكتفى بالعناصر الرئيسية فقط فى هذا الرسم التوضيحى.
 
 
 
 
FB_IMG_1555908846417
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التعليم العالى يستقبل السفير الفرنسى بالقاهرة

التربية والتعليم

مشروع تطوير التعليم

اخبار مصر

مصر اليوم

الاخبار




لا تفوتك
نجم ليفربول يرفض رد الجميل لـ محمد صلاح بمباراة كارديف وليفربول.. فيديو

نجم ليفربول يرفض رد الجميل لـ محمد صلاح بمباراة كارديف وليفربول.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة