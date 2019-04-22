وزير التعليم ينشر رسما توضيحيا لمكونات مشروع بناء نظام تعليم مصرى جديد

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن وزارة التربية والتعليم تعمل ليل نهار على محاور متعددة وبدعم كبير من الدولة المصرية وكافة مؤسساتها، للإسهام في بناء الإنسان المصرى عن طريق بناء نظام تعليم عصرى على أحدث المعايير العالمية (من رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي)، بالإضافة إلى تطوير التعلم والتقييم في المرحلة الثانوية، من أجل التأكد من تحصيل الطلاب لنواتج التعلم الحقيقية.

ونشر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على صفحته الشخصية بفيس بوك، بيانات توضيحية للعناصر الرئيسية لمشروع التعليم وما يتم على أرض الواقع، معلقا: هذه نظرة سريعة حتى نعلم جميعاً حجم العمل وضرورة أن نؤمن بالهدف المنشود من أجل توفير تعليم عصرى عالى الجودة لأبنائنا جميعاً.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: تقوم الوزارة كذلك بأعمال أخرى كثيرة ولكننى آثرت أن اكتفى بالعناصر الرئيسية فقط فى هذا الرسم التوضيحى.