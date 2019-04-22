وزير التعليم العالى يستقبل مسئول الشئون التعليمية بسفارة الصين

كتب وائل ربيعى

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم الإثنين هان شونج مسئول الشئون التعليمية بسفارة الصين؛ لبحث آليات التعاون العلمى بين البلدين، بمقر الوزارة.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التعليم العالى والبحث العلمى، والنقاش حول مشاركة مصر ممثلة فى وزارة التعليم العالى فى المؤتمر الدولى رفيع المستوى للذكاء الاصطناعى والتعليم، الذى تنظمه اليونسكو خلال الفترة من 16 إلى 18 مايو القادم ببكين.

وفى هذا الإطار، أكد الوزير ترحيب مصر بالمشاركة في المؤتمر الذي يناقش كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي فى التحديات التى تواجه العالم فى مجالات العلوم والتعليم والبحث والابتكار، وإدراج الذكاء الاصطناعى فى المقررات الدراسية، مشيرًا إلى حرص مصر على تأهيل الأجيال الجديدة لمواكبة التحول الرقمى المصاحب للثورة الصناعية الرابعة، وكذلك الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعى فى مختلف قطاعات التنمية.

كما بحث خالد عبد الغفار مع الجانب الصينى الترتيب لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانب المصرى والصينى على هامش المؤتمر للتعاون في البرامج التعليمية الحديثة في الجامعات الجديدة التى يجرى العمل بها، ومنها جامعة الجلالة والعلمين والمنصورة الجديدة، وكذلك إمكانية إنشاء أفرع للجامعات الصينية فى مصر، وفتح الباب لتوقيع مزيد من اتفاقيات التعاون بين الجامعات المصرية والصينية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزير على تميز العلاقات التي تربط بين مصر والصين في مجال التعليم العالى والبحث العلمى، عبر العديد من اتفاقيات التعاون الناجحة فى مجال المنح التعليمية والتبادل الطلابى، مشيرًا على تطلع مصر لتطوير التعاون مع الصين فيها خاصة فى المجالات التكنولوجية الحديثة ومنها الذكاء الاصطناعى.

من جانبه أكد هان شونج على عمق علاقات التعاون التي تربط بين الجانبين، موجهًا الدعوة للوزير لزيارة عدد من الجامعات الصينية على هامش المشاركة فى المؤتمر، وكذلك عقد لقاء ثنائي مع وزير التعليم الصين وعدد من المسؤولين الصينين.

حضر اللقاء د.كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية.