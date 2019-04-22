نيكي يرتفع قبل عطلة الأسبوع الذهبى فى اليابان

(رويترز)

ارتفع المؤشر نيكى اليابانى اليوم ،الاثنين، وسط تعاملات اتسمت بالتقلبات في ظل غياب المستثمرين قبل عطلة الأسبوع الذهبى، بينما كان أداء سهم مجموعة ميتسوبيشى يو.اف.جيه المالية ضعيفا بعد أنباء عن مخصصات انخفاض قيمة.

وأغلق نيكى مرتفعا 0.1 بالمئة إلى 22217.90 نقطة بعد تحركات بين المكسب والخسارة للمؤشر القياسى.

ورجح المتعاملون أن يتوخى المستثمرون الحذر هذا الأسبوع قبل عطلة لعشرة أيام فى اليابان تبدأ نهاية الأسبوع الحالى ويتخللها تنصيب ولى العهد ناروهيتو إمبراطورا جديدا للبلاد.

وارتفعت السوق اليابانية خمسة بالمئة منذ بداية الشهر الحالى بفضل بيانات اقتصادية صينية أفضل من التوقعات مما دعم المعنويات بشأن أرباح الشركات اليابانية.

وقال متعاملون إنه مع تسجيل نيكى أعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر فى ابريل، يحتاج المستثمرون لمزيد من المحفزات الإيجابية لدفع السوق للصعود.

وتراجع سهم ميتسوبيشي يو.اف.جيه 0.9 بالمئة بعد أن قالت صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية إن البنك سيتحمل نحو 100 مليار ين (893.34 مليون دولار) في السنة المنتهية مارس بعد أن أوقفت وحدة بطاقات الائتمان التابعة له تطوير نظام جديد، لكنه سيبقى على توقعات أرباح العام بأكمله.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 بالمئة إلى 1618.62 نقطة.