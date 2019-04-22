نقيب محامى القاهرة السابق يصوت بالاستفتاء.. ويؤكد: المشاركة واجب وطنى

أدلى محمد عثمان، نقيب محامى القاهرة السابق، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذى يجرى على مدار ثلاثة أيام تنتهى اليوم الاثنين.

وقال عثمان فى تصريحات صحفية، إن المشاركة فى أى استفتاء أو انتخابات واجب وطنى والتزام دستورى على كل مواطن، والمشاركة بقوة وبكثافة فى الاستفتاء تعطى صورة إيجابية عن الدولة المصرية أمام العالم.

وأضاف نقيب المحامين السابق بالقاهرة، أن كل مواطن له حق فى التصويت والانتخاب، وبالتالى واجب عليه التوجه لصناديق الاقتراع والتعبير عن رأيه بشكل ديمقراطى، مؤكدا على ضرورة دعم الدولة.