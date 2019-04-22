نائب محافظ القليوبية من قها : خروج المصريين للاستفتاء أبرز عظمة مصر

القليوبية إبراهيم سالم – نيفين طه

تفقدت الدكتورة إيمان ريان ، نائب محافظ القليوبية اللجان الانتخابية للاستفتاء علي التعديلات الدستورية بمدينة قها، وشملت الجولة لجنتي الشهيد أسامة نصار ومدرسة هشام بيومي بقها.

وقالت "ريان"، فى تصريحات صحفية ، إن الخروج للاستفتاء واجب وطني وفرض على كل مواطن مصري يعيش على أرض مصر وخارجها مشددة على ضرورة خروج كل أبناء المحافظة للقيام بهذا الواجب الوطني نحو وطننا العزيز مصر ، ودعت من لم يدلي بصوته بالمشاركة من أجل رفع اسم مصر والشعب المصري واظهاره بصورته العظيمة والمشرفة أمام العالم.

وكانت قد فتحت، لجان الانتخابات للاستفتاء على التعديلات الدستورية، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، حيث بلغ عدد المقرات الانتخابية 546 لجنة و664 لجنة فرعية، تستعد لاستقبال 3016521 ناخب وناخبة على مستوى المحافظة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.



نائب محافظ القليوبية من قها (1)



نائب محافظ القليوبية من قها (2)



نائب محافظ القليوبية من قها (3)



نائب محافظ القليوبية من قها (4)



نائب محافظ القليوبية من قها (5)



نائب محافظ القليوبية من قها (6)