مصرع شخص فى فيضانات بمدينة كيبيك الكندية

اوتاوا (رويترز)

أودت فيضانات الربيع، بحياة شخص واحد وأرغمت ما يزيد على 1500 شخص على مغادرة منازلهم فى إقليم كيبيك فى كندا، حيث من المتوقع استمرار زيادة منسوب المياه اليوم الاثنين، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة واستمرار هطول الأمطار على مدى الأيام المقبلة.

وأظهرت صور التُقطت من الجو أحياء كاملة مغمورة بالمياه فيما أذاعت محطات تلفزيونية إخبارية لقطات لسكان يصفون أكياس الرمال حول منازلهم لمنع تدفق مياه الأنهار الفائضة إليها، وذكرت وسائل إعلام أن امرأة عجوزا لقيت حتفها فى مطلع هذا الأسبوع بعدما غمرت المياه طريقا كانت تسلكه بسيارتها.

وأعلنت الحكومة الاتحادية توجيه مساعدات طارئة إلى كيبيك تشمل نشر المئات من جنود القوات المسلحة، الذين وصلوا بالفعل، للمساعدة فى صف أكياس الرمال وغيرها من الجهود، وقال رالف جوديل وزير الأمن العام فى بيان "على المواطنين الاطمئنان بأن الدعم سيصلهم".