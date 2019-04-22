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مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارتين طريق بورسعيد - الإسماعيلية

الإثنين، 22 أبريل 2019 10:07 ص
مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارتين طريق بورسعيد - الإسماعيلية حادث تصادم - أرشيفية
بورسعيد محمد فرج
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لقى منذ قليل، شاب يناهز الثلاثين من عمره مصرعه فى حادث تصادم سيارتين أحدهما ميكروباص والأخرى ربع نقل تحمل لوحات معدنية رقم 5917" أ ج أ "  وإصابة  آخر بطريق محور 30 يونية طريق بورسعيد الإسماعيلية، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .
 
تلقى اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، إخطارا يفيد مصرع "محمد محمد إبراهيم" من محافظة المنيا 30 سنه، وإصابة "أحمد أحمد حسن" 35 سنه، نتيجة حادث تصادم ميكروباص بربع نقل بمحور 30 يونية طريق بورسعيد/ الإسماعيلية .
 
على الفور، تم تحرير المحضر اللازم وإتخاذ الإجراءات القانونية، ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الحميات، وتقديم الإسعافات الأولية للمصاب بطوارئ مستشفى المبرة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .
 
 
 
 

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