مسنة ضريره تدلى بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بدمياط

دمياط معتز الشربينى

أدلت "الصديقة الشناوى" والتي تبلغ من العمر 93 عاماً "ضريرة" بصوتها فى التعديلات الدستورية، فى مقر اللجنة 23، ومقرها مدرسة المهندس محمد السيد الإعدادية بقرية النجاريين التابعة لمركز فارسكور محافظة دمياط ، حيث أصطحبتها نجلتها، وذلك لتوصيلها بتوك توك إلى اللجنة، واستقبلها المستشار "طاهر سمير" رئيس الجنة لمساعدتها في عملية التصويت.

وقالت السيدة المسنة، إنها خرجت من حبها لمصر التى عاشت عمرها على ترابها، وأعربت عن سعادتها وحرصها الشديد على الحضور للإدلاء بصوتها علي تعديل الدستور.