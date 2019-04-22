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مسنة ضريره تدلى بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بدمياط

الإثنين، 22 أبريل 2019 10:50 ص
مسنة ضريره تدلى بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بدمياط مسنة ضريرة تدلى بصوتها فى الاستفتاء
دمياط معتز الشربينى
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أدلت "الصديقة الشناوى" والتي تبلغ من العمر 93 عاماً "ضريرة" بصوتها فى التعديلات الدستورية، فى مقر اللجنة 23، ومقرها مدرسة المهندس محمد السيد الإعدادية بقرية النجاريين التابعة لمركز فارسكور محافظة دمياط ، حيث أصطحبتها نجلتها، وذلك لتوصيلها بتوك توك إلى اللجنة، واستقبلها المستشار "طاهر سمير" رئيس الجنة لمساعدتها في عملية التصويت.
 
وقالت السيدة المسنة، إنها خرجت من حبها لمصر التى عاشت عمرها على ترابها، وأعربت عن سعادتها وحرصها الشديد على الحضور للإدلاء بصوتها علي تعديل الدستور.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

 


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