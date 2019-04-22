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الإثنين، 22 أبريل 2019 02:55 م
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مسنة تحشد المواطنين للمشاركة بالاستفتاء فى البساتين

الإثنين، 22 أبريل 2019 01:43 م
مسنة تحشد المواطنين للمشاركة بالاستفتاء فى البساتين مسنة تحشد للتعديلات للدستورية أمام اللجان بالبساتين
كتب خالد إبراهيم – إسراء بدر
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حشدت سيدة مسنة المواطنين أمام اللجان الانتخابية بمنطقة البساتين، للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتف حولها الأهالى والأطفال للاحتفال بالمشاركة فى العرس الديمقراطى فى اليوم الثالث والأخير.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل، ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

 


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