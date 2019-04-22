محامى ترامب: ليس هناك خطأ فى الحصول على معلومات من الروس

كتبت ريم عبد الحميد

نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، تصريحات مثيرة للجدل من المحامى الشخصى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والتى قال فيها إنه لا يوجد خطأ فى أن تأخذ حملته معلومات من روسيا.

وقالت الصحيفة إنه فى الوقت الذى يقول فيه الديمقراطيون إنهم يبقون خياراتهم مفتوحة فى السعى لعزل ترامب على محاولاته لعرقلة تحقيق مولر، قال جوليانى إن أى سياسى فى الولايات المتحدة كان ليسعى للحصول على معلومات مضرة عن منافسه فى الانتخابات.

وتابع جوليانى فى تصريحات لشبكة سى إن إن قائلا: "لا يوجد خطأ فى الحصول على معلومات من الروس".

وردا على سؤال حول إذا ما كان ليحصل على معلومات من مصدر أجنبى، قال جوليانى، عمدة نيويورك السابق: "لن أفعل على الأرجح، لم يطلب منى ذلك. سأقوم بأخذ المشورة، وبدافع الحذر لن افعل هذا".

وجاء دفاع جوليانى عن ترامب بعد أن هاجم السناتور ميت رومنى، المرشح الجمهورى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2012 حملة ترامب بسبب تواصلها مع الروس، كما تبين فى تقرير المحقق الخاص روبرت مولر.