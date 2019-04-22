محافظ كفر الشيخ يسلم 9 عقود تقنين أراضى أملاك الدولة للمستفيدين

كفر الشيخ – محمد سليمان

سلم الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأثنين، 9 عقود تقنين أراضى أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعى اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفنى والتثمين بوحدة المتغيرات المكانية، وموافقة الجهات المعنية طبقا للقانون، وذلك بتوزيعهم على المواطنين أصحاب هذه العقود، وإنهاء إجراءات السداد لـ 25% من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المتبقى من سعر ربط هذه القطع، لافتاً أن هذا يعد إنجازًا كبيرًا.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه تم تسليم 9 عقود تقنين أراضى أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، ومن بينهم "عبداللطيف مهدى عبداللطيف من مركز بيلا بمساحة 226.20م2، محمد الجندى على من مركز بيلا بمساحة 73م2، ابراهيم عبدالقادر مختار من مركز بيلا بمساحة 204.93م2، أمينة محمد النجار من مركز قلين بمساحة 70م2، على عمارة مصطفى من مركز قلين بمساحة 770م2، مجدى على حسن من مركز الحامول بمساحة 135.68م2، ياسر أحمد إبراهيم من مركز البرلس بمساحة 204.93م2 "، لافتاً انه تم تقييم أسعار 618 طلب لتقنين أراضى أملاك الدولة من خلال اللجنة الرباعية، وأن إجمالى عدد عقود التقنين يصل إلى 133عقد، وأكثر 200 قرار تقنين وهذا إنجاز كبير، وقبول المتغيرات المكانية لـ 148 طلب، وذلك ضمن أعمال لجان تقنين اراضى املاك الدولة بالمحافظة لصالح المواطنين وفقاً للصالح العام وطبقاً للقانون.

ودعا محافظ كفرالشيخ، أصحاب عقود التقنين بالمحافظة بأستكمال الإجراءات التى تقوم المحافظة بتسهيلها ليتم تسليمهم العقود فى نفس اليوم لتقنين أوضاعهم، وخاصةً أصحاب الأراضى الزراعية ذات المساحات الكبيرة، لافتاً إنه خلال الفترة القادمة من له طلب تقنين ولم يستكمل الإجراءات سيتم إيقاف الطلبات وسحب قطعة الارض أو المبنى الموجود واتخاذ الاجراءات القانونية ضده، مشيراً ان باب التقنين لن يستمر مفتوح طويلاً، مؤكداً انه تم تسهيل إجراءات بصورة كبيرة حيث فى البداية كان يتم أخد شيكات بنكية مقبولة الدفع بباقى القيمة على ثلاث دفعات ولكن تم إزالة هذا الشرط تماماً واستبداله بدفع 25% فقط بعقد ابتدائى ويتم تسليم العقد النهائى عند استكمال اجراءات التقنين بالقيمة خلال 3 سنوات، مشيراً ان المحافظة قامت بتقديم 5700 طلب تقنين حتى الآن من بينهم 915 طلب تقنين يتبعوا جهات معنية أخرى والباقى يتبع محافظة كفرالشيخ، وإلى الان لم نستكمل 100 عقد تقنين ومن المتوقع تخطى 150 عقد الأسبوع المقبل.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، كما أن هناك بعض حالات التظلم يتم دراستها بواسطة اللجنة الرباعية، لاتخاذ قرار نهائى للتسعير، كما سيتم استكمال العقود فى الأيام المقبلة ليصل بذلك عدد عقود التقنين إلى 150 حالة على الأقل.

وقدم محافظ كفرالشيخ الشكر للواء محمد بندارى، السكرتير العام للمحافظة، ولرؤساء المراكز والمدن، والمستشار مبروك حجاج، المهندس محمد خالد، عادل البزاوي، والمهندس أحمد سعيد، هيثم ندا، موسى ابوعيطة، محمد مبارك، وبدر حلمى، والحبشى جبر، على جهودهم المخلصة خلال أعمال لجنة التقنين وجميع المشاركين.

جاء ذلك بحضور عادل البرزاوى، مدير عام الشئون القانونية، وبدر حلمى، عضو لجنة تقنين أراضى املاك الدولة، وعدد من القيادات التنفيذية.