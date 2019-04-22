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الإثنين، 22 أبريل 2019 07:45 م
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محافظ جنوب سيناء انطلاق مهرجان شرم الشيخ الدولى لسباق الهجن الخميس المقبل

الإثنين، 22 أبريل 2019 07:10 م
محافظ جنوب سيناء انطلاق مهرجان شرم الشيخ الدولى لسباق الهجن الخميس المقبل محافظ جنوب سيناء خالد فوده
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، انطلاق فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي الاول لسباق الهجن يوم الخميس المقبل ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تواكبا مع افتتاح مضمار الهجن الدولي بشرم الشيخ، في الاحتفال بذكري تحرير سيناء . 

وقال فودة ،  خلال اجتماعه برئيس مدينة شرم الشيخ ومديري المديريات والادارات المعنية خلال تفقده اليومي لاستعدادات افتتاح المضمار  سيشارك في مهرجان شرم الشيخ الاول لسباق الهجن ١٢ دولة دول اوربية منها فرنسا، وافريقية منها تشاد، وعربية منها الاردن، السعودية، الكويت، الامارات، البحرين .

 


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