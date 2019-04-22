محافظ الجيزة يخصص سيارة لمسنة للإدلاء بصوتها فى الاستفتاء بالهرم

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حى الهرم بتوفير سيارة خاصة، لمساعدة سيدة مسنة يصعب عليها الحركة، استجابة لرغبتها، للإدلاء بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأكد اللواء هانى رضا رئيس حى الهرم أن السيارة نقلت السيدة من منزلها للإدلاء بصوتها بلجنة معهد فتيات القدس وتم إعادتها إلى منزلها للتسهيل عليها فى المشاركه فى ذلك الحدث الوطنى.

ويذكر أن محافظة الجيزة قد خصصت سيارة أخرى لسيده بحى شمال الجيزة للإدلاء بصوتها.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً