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محافظ الأقصر يتفقد لجان الاستفتاء بمدينة الزينية ويلتقى عدد من المواطنين

الإثنين، 22 أبريل 2019 06:37 م
محافظ الأقصر يتفقد لجان الاستفتاء بمدينة الزينية ويلتقى عدد من المواطنين محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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تفقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، عدد من المراكز الانتخابية داخل مدينة الزينية، للإطمئنان على سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وانتظام استقبال الناخبين باللجان الانتخابية، فى ثالث أيام الاستفتاء، وذلك برفقة نائب المحافظ محمد عبدالقادر خيري، ورئيس مدينة الزينية محسن ربيع.

محافظ الأقصر يتفقد لجان الإستفتاء بمدينة الزينية ويلتقي بالمواطنين (1)

واطمئن محافظ الأقصر، خلال الجولة على سير عملية الإقتراع وتوافر كافة الاجراءات والتسهيلات، التى تيسر للناخبين عملية الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر ودون أى عقبات، كما التقى محافظ الأقصر خلال جولته مع العديد من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بالمشاركة فى الاستفتاء.

ولليوم الثالث علي التوالى، واصلت "مروة العبد" فتاة التروسيكل إبنة قرية البعيرات غربي محافظة الأقصر، والتى إستقبلها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى قصر الإتحادية لتكريمها علي دورها في مساعدة أسرتها، دورها لرد الجميل للرئيس لنقل السيدات والرجال بالقرى والنجوع البعيدة عن اللجان للتصويت فى الإستفتاء علي التعديلات الدستورية بسيارتها بالمجان دون الحصول على أجرة.

محافظ الأقصر يتفقد لجان الإستفتاء بمدينة الزينية ويلتقي بالمواطنين (2)

وقالت مروة العبد لـ"اليوم السابع"، إن كافة الأهالي عبروا عن سعادتهم بتلك الخطوة وشكروها علي نقلهم بالمجان لمقرات الإنتخابات، مؤكدةً علي أن ذلك يعد أبسط هدية تقدمها للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد دعمها الكبير وإستقبالها ووالدها فى قصر الإتحادية، وذلك بعد أن أصبحت تعرف فى كافة انحاء المحافظة بـ"مروة السيسي" وهو ما إعتبرته تشريفاً لها أمام الجميع.

وأكدت فتاة التروسيكل، أنها قررت القيام بتلك الخطوة فى أيام الإستفتاء الـ3 بنقل كافة السيدات والفتيات بالقرى والنجوع البعيدة عن لجان الإستفتاء بقريتها وباقى قرى البر الغربى بالمجان، لرد الجميل للرئيس السيسي الذي إهتم بقصتها وكفاحها ولحث السيدات علي المشاركة في الاستفتاء دعماً لرئيس الجمهورية والحكومة.

محافظ الأقصر يتفقد لجان الإستفتاء بمدينة الزينية ويلتقي بالمواطنين (3)

يذكر أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يبلغ 814586 ناخبا، ويبلغ إجمالي المراكز الانتخابية على مستوى المحافظة 171 موزعين على 190 لجنة فرعية، تشمل 31 لجنة بقسم شرطة الأقصر، و22 لجنة بمركز شرطة الأقصر، و9 لجان بمركز طيبة، و30 لجنة بمركز القرنة، و30 لجنة بمركز أرمنت، و68 لجنة بمركز إسنا.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين

محافظ الأقصر يتفقد لجان الإستفتاء بمدينة الزينية ويلتقي بالمواطنين (4)

وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

 

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