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"مباشر قطر": اقتصاد الدوحة ينهار وبنكها الوطنى يواصل الاستدانة (فيديو)

الإثنين، 22 أبريل 2019 09:14 م
"مباشر قطر": اقتصاد الدوحة ينهار وبنكها الوطنى يواصل الاستدانة (فيديو) بنوك قطر تعانى من أزمة فى السيولة
كتب أيمن رمضان
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قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إن نقص السيولة فى البنوك القطرية أدى إلى تصاعد حدة الأزمات الاقتصادية للنظام القطرى، والحاجة الملحة لتوفيرها لأغراض نفقاته الجارية، حيث واصلت حكومة الحمدين اللجوء لأدوات الدين، عبر إطلاقها سندات ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى، من خلال بنك قطر الوطنى.

وأكد تقرير قناة المعارضة القطرية، أن بنك قطر الوطنى أعلن إنه أنهى إصدار السندات بقيمة 850 مليون دولار ولأجل استحقاق يبلغ 3 سنوات؛ على أن يتم تداول هذه السندات فى سوقى تايبيه ولندن للأوراق المالية.

وتابع التقرير: "يأتي ذلك بعد شهر من إصداره سندات مقومة بالعملة الأمريكية بقيمة مليار دولار، لتوفير النفقات الجارية للبنك، لإعادة تمويلها واستثمارها، وسط تراجع فى وفرة السيولة التى تعانى منها البلاد".

ولفت التقرير، إلى أن القطاع المصرفى فى قطر يعانى من نقص فى العملة الأجنبية بسبب تراجع المؤشرات الاقتصادية واستنزاف الحكومة للبنوك عبر الاقتراض منها بشكل مكثف.

 

 

 


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