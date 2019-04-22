لو موظف بالدولة.. هتستفيد إيه من تعاون الحكومة مع جامعة كينجز بلندن؟

كتبت- هبة حسام

عقدت الحكومة ممثلة فى مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط، اتفاقا مع كل من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة كينجز بلندن، وذلك بشأن العمل على رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ولكن، لو أنت موظف بالدولة هتستفيد ايه من هذا الاتفاق؟، سيجيبك هذا التقرير من واقع البيانات والمعلومات الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط والمتابعة.

1- أولا، سيتم تدريبك بشكل مكثف لمدة 20 يوماً من قبل الجامعة الأمريكية بالقاهرة كمرحلة أولى على مجموعة من الموضوعات والمهارات.

2- تتضمن هذه الموضوعات: "دراسة أساسيات السياسات العامة للدولة، ومشاركة أصحاب المصالح والإدارة الاستراتيجية فى المجال الحكومى، والرؤية المستقبلية للعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مهارات الإبداع وآليات التقييم والمتابعة".

3- فيما بعد، سيتم تدريبك لمدة 20 يوما آخرين بشكل مكثف، ولكن من قبل جامعة كينجز على موضوعات مختلفة عن تلك التى تم التدريب عليها مع الجامعة الأمريكية.

4- تتمثل الموضوعات التى ستدرب عليها كموظف فى الجهاز الإدارى بالدولة مع جامعة كينجز، فى: "مقارنة وتقييم النظم الحكومية المختلفة وعصر الميكنة وتطوير الحكومات، إدارة المصالح والقطاعات العامة، مهارات اتخاذ القرار"، وذلك ضمن مرحلة ثانية من التدريب.

5- ستقوم "كينجز" فى هذه المرحلة الثانية، بإعداد زيارات ميدانية للمتدربين لهيئات حكومية مختلفة للتعرف على نظم الإدارة الناجحة المتبعة بها.

6- وضمن مرحلة ثالثة وأخيرة، ستقوم الجامعة الأمريكية بالقاهرة مرة أخرى، بتدريبك لمدة 20 يوماً جدد على موضوعات "الحوكمة، مهارات التواصل الفعالة، مهارات القيادة الناجحة والإصلاح المؤسسى".

7- بعد انتهاء مراحل التدريب الثلاثة سيتم تقسيم المشاركين "موظفى الجهاز الإدارى" إلى مجموعات عمل.

8- ستقوم كل مجموعة بالعمل على تطبيق المهارات والمعارف المكتسبة على مدار مراحل التدريب الثلاثة، وذلك من خلال مشروع تطبيقى يتم اختياره بالتنسيق مع الوزارات المشاركة فى برنامج التدريب.

9- يكون هذا المشروع نواة لتطبيق المهارات والآليات التى يتم التدريب عليها للعمل بها عند انتقالك للعاصمة الإدارية الجديدة.

يذكر أن اتفاق وزارة التخطيط مع الجامعة الأمريكية وجامعة كينجز بلندن، يأتى تفعيلاً لبروتوكول تعاون تم توقيعه مع الجامعتين خلال يناير الماضى، وسيتم تطبيقه على كافة القيادات بالجهاز الإدارى للدولة "مختلف الوزارات"، حيث يأتى هذا الاتفاق ضمن مشروع الوزارة "القيادة للتميز الحكومى" لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة من خلال أحدث نظم الإدارة والريادة وتعزيز الإصلاح المؤسسى.

كما يأتى هذا الاتفاق أيضاً، بغرض تأهيل العاملين بالجهاز الإدارى استعدادًا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وفى إطار اهتمام الدولة المصرية بالاستثمار فى العنصر البشرى تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وتحقيقا لإستراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصرى، على أن يتم تطبيق الاتفاق من خلال برنامج تدريب نموذجى لمدة 3 أشهر على 3 مراحل تدريبية "المذكورة عاليا".